Il piano di Claudio è chiaro: sempre più Joya in campo

Più Dybala. Il piano di Ranieri è ormai chiaro, liquido. Dopo il crash test positivo del Tottenham Stadium, la conferma del leader tecnico contro l'Atalanta appare scontata. Per un pezzo lungo di partita, non soltanto un tempo. Forse non novante minuti, ancora, ma 65-70 sì. La gradualità del reinserimento di Paulo dipende da Paulo stesso. È lui che percepisce gli squilibri del suo corpo [...] A Londra per la verità Dybala sarebbe rimasto volentieri in campo anche dopo l'intervallo perché si stava divertendo. [...] La Roma viene da tre sconfitte consecutive in Serie A e non infila il poker della negatività da 16 anni mentre l'Atalanta scoppia di salute con il vento di sette vittorie di fila in campionato. Martedì ha polverizzato lo Young Boys sul campo sintetico, dove l'Inter aveva faticato molto, e quindi arriva a battezzare l'esordio di Ranieri all'Olimpico con il vantaggio di 48 ore di riposo in più. Non è un dettaglio nel calcio professionistico anche se il posticipo al lunedì ossigena le speranze della Roma, rientrata a Trigoria subito dopo la trasferta inglese. Il gruppo si è fermato a dormire nel centro sportivo proprio per conservare più energie possibile. [...]

(Corsport)