Il metodo Ranieri: "Sono tornato qui per riportare in alto il club. Dybala è il top"

Una lectio magistralis di romanismo e romanità. Una conferenza di oltre 40 minuti, che può diventare anche il manifesto della nuova Roma. Perché in questa sua terza avventura sulla panchina giallorossa Claudio Ranieri ha fissato i punti cardine del presente e - forse - anche del futuro del club. [...] "Io parlo sempre in faccia e ho detto al presidente che ha sbagliato - dice Ranieri -. Lui mi ha lasciato a bocca aperta per il bene che vuole al club e alla città. Mi ha detto che non può girare il mondo e vedere Roma con una squadra che non funziona. In Italia c'è bisogno che il presidente sia presente e si faccia sentire. Mi ha risposto di aspettare il momento giusto". [...] "Sarò l'uomo che gli sarà vicino. Dan aveva bisogno di una persona di calcio, conosciuta, per aiutarlo a riportare la Roma in alto". [...] E allora adesso lavorerà da allenatore, ma inizierà a pensare anche già da dirigente. Con un occhio al passato e al cuore, che poi vuol dire Totti e De Rossi: "Non sono chiuso a nulla. Poi parleremo con Francesco, vediamo se potrà darci una mano. De Rossi? Per ora non ho pensato a lui come allenatore. Non mi sento di illudere nessuno, poi vedremo". [...] Infine Dybala: "A Friedkin l'ho detto subito, io farò come mi pare, non mi interessano le clausole. Lui è di un'altra categoria". [...]

(gasport)