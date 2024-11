Il ds Ghisolfi: "C'è già una luce diversa"

Ieri Florent Ghisolfi è stato ospite del Social Football Summit, evento tenutosi allo stadio Olimpico: "Non è un periodo facile, ma dobbiamo mantenere alto il morale. Il Napoli lo scorso anno ha cambiato 3 allenatori e oggi sono primi. Siamo tristi per i nostri tifosi, si meritano di più. Ranieri? Un gentiluomo, per me è un onore imparare da lui, la persona giusta per migliorare e fare risultati. Appena entrato a Trigoria abbiamo visto una luce speciale". [...] Poi il francese ha concluso il suo intervento parlando del mercato: "Abbiamo cambiato il modo di operare, il modello passato non era più sostenibile. Oggi Koné costa meno di Sanches e crea valore per il club". Infine l'avvocato Lorenzo Vitali sullo stadio: "Siamo vicini al progetto finale, lo stadio sarà meraviglioso, qualcosa di monumentale e romano, di certo l'edificio privato più importante costruito in Italia dalla seconda guerra mondiale ad oggi".

(gasport)