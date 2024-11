Il desaparecido Soulé spera di trovare un posto nel turnover previsto per Londra

"Giochiamo tre competizioni e le vogliamo onorare tutte", così ha parlato Niccolò Pisilli durante la cerimonia del premio Beppe Viola che il centrocampista ha ricevuto ieri nella Salone d'Onore del CONI: "Contro il Napoli non è andata come volevamo, c'era tanta voglia di non prendere gol e la Roma si è comportata da squadra. Il mio sogno è vincere lo scudetto con la Roma e il Mondiale con l'Italia". Intanto, il baby talento della Roma dovrà concentrarsi sul match di Europa League contro il Tottenham dove quasi sicuramente partirà dal primo minuto vista la squalifica che gli farà saltare la gara contro l'Atalanta. Non dovrebbe recuperare Mario Hermoso, mentre è pronto al debutto Mats Hummels che prenderà il posto di uno tra Mancini e Ndicka. A centrocampo spazio per Le Feé. Saelemaekers e Dybala si sono allenati in gruppo. Tiene banco il caso Soulé che contro il Napoli è rimasto in panchina. [...] L'argentino spera di giocare giovedì, mentre sembra difficile vederlo contro l'Atalanta.

(corsera)