Il derby torna in notturna (ma sicurezza innalzata)

Il "palcoscenico" serale dell'Olimpico riapre ai tifosi: Roma e Lazio, dopo quasi sei anni di stop imposto per la gestione dell'ordine pubblico, torneranno a disputare la stracittadina alle 20.45. L'annuncio è arrivato ieri, il primo match di campionato tra le due squadre della Capitale si giocherà nella suggestiva cornice notturna dello stadio già il prossimo 5 gennaio. [....] La richiesta sarebbe stata avanzata dalle piattaforme televisive per valorizzare un match caldissimo e tra i più seguiti. [...] Un ritorno assai atteso dai tifosi e dalle curve, tanto che persino la finale di Coppa Italia tra le due squadre si era disputata di pomeriggio proprio per evitare scenari critici e che il buio favorisse il degenerare della situazione. [...]

Un'occasione per le tv di registrare un picco di ascolti. Ma anche per gli ultras e per la Capitale di voltare definitivamente pagina dopo gli scontri e gli incidenti tra le due curve che hanno segnato le passate stagioni calcistiche. [...] L'attenzione delle forze dell'ordine con il ritorno alla programmazione serale sarà comunque altissima. Verrà stabilito un piano ad hoc e alle consuete misure del modello organizzativo dello stadio Olimpico, in vista del derby, si aggiungerà un ulteriore piano di sicurezza. A partire dalla presenza di numerose unità delle forze dell'ordine. [...]

(Il Messaggero)