Il derby torna di notte. Roma-Lazio alle 20.45 con lo stadio pieno: ultima volta 6 anni fa

Il derby di Roma che torna la sera, le squadre impegnate nella Supercoppa d'Arabia a cui ora è stata trovata la collocazione definitiva: la Lega di Serie A ieri ha ufficializzato date e orari di anticipi e posticipi dell'ultima giornata del girone d'andata e della prima di ritorno. [...] La grande novità della 19° giornata è il derby romano che torna di sera con i tifosi.

L'ultima sfida alle 20.45 in realtà è stata il 15 gennaio 2021, ma a porte chiuse per l'emergenza coronavirus che in quei giorni teneva sotto scacco il Paese. Quindi, per ritrovare una stracittadina con il pubblico, bisogna risalire al 2 marzo 2019 quando la Lazio di Simone Inzaghi vinse 3-0 (Caicedo, Immobile, Cataldi) contro la Roma di Eusebio Di Francesco che qualche giorno dopo sarebbe stato esonerato. [...] La speranza è che il 5 gennaio tutto fili liscio: di sicuro ci sarà una massiccia presenza di forze dell'ordine a presidiare i punti più caldi della città. [...]

(gasport)