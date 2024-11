Il coraggio e un pizzico di follia

[...] Claudio Ranieri è tornato a Cagliari per un altro miracolo e c'è riuscito. Adesso torna alla Roma per ripetersi. Sensibilità di romano e romanista, ma ci vuole anche tanto coraggio e un pizzico (più di un pizzico) di follia. E lui che può perdere qualcosa se non fa un altro miracolo, non la Roma che peggio di così non può andare (o almeno è facile pensarlo). Claudio aveva annunciato la fine della sua carriera a 72 anni con la doppia impresa nell'isola che lui ama e dove tutto era cominciato. [...] Dopo qualche mese di pace (ma col telefonino che squillava di continuo e sul display apparivano i prefissi di Inghilterra, Francia e Spagna), ha sentito il richiamo della foresta e ha cominciato a pensare a una nazionale. È stato di parola, a quel punto, perché la Roma è la nazionale del cuore di Claudio Ranieri. Che si rimette in gioco dopo aver vinto, anzi, dopo aver trionfato. Non c'era altra scelta per la Roma, ma c'era per lui. [...] Roma gli è riconoscente da sempre, lo considera uno dei suoi, ma ora tocca ai giocatori dimostrare di avere nelle vene lo stesso sangue di un testaccino che ha la forza di rimettersi in discussione. [...] Poteva rispondere di no ai Friedkin, ne aveva il diritto, aveva annunciato da tempo la fine della sua carriera, così sarebbe rimasto per sempre il grande Ranieri. Ma se di Cagliari è un figlio adottivo, di Roma è un figlio naturale e se avesse rifiutato come avrebbe fatto a rimettere piede a Testaccio?

(corsport - A. Polverosi)