I VOTI DEGLI ALTRI - Svilar: "Errore grossolano", Celik: "Il solito disastro". El Shaarawy: "Totalmente fuori forma e si vede"

La Roma fallisce l'appuntamento con la vittoria anche in Europa League, trovando solo un deludente pareggio per 1-1 contro i modesti avversari dell'Union Saint-Gilloise. Decisivo, questa volta in negativo, il portiere Svilar (5,14): "Errore grossolano e stavolta non subisce nemmeno un evidente blocco come a Verona", scrive Il Messaggero. Altra grave insufficienza anche per Celik (4,50), come scrive la Gazzetta dello Sport: "Il solito disastro. Niang lo mette alle corde". Male anche El Shaarawy (4,71): "Totalmente fuori forma e si vede", si legge sul Corriere dello Sport.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,14

Mancini 6,00

Cristante 5,64

Angelino 5,24

Celik 4,50

Koné 5,85

Le Fée 5,14

El Shaarawy 4,71

Baldanzi 5,85

Pellegrini 5,42

Shomurodov 4,71

Pisilli 5,35

Dovbyk 5,35

Soulé 5,25

Zalewski 5,75

Juric 4,64

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 4,5

Mancini 6

Cristante 6

Angelino 5

Celik 4,5

Koné 5,5

Le Fée 5

El Shaarawy 5

Baldanzi 6

Pellegrini 6

Shomurodov 4,5

Pisilli 5,5

Dovbyk 5,5

Soulé ng

Zalewski 6

Juric 5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Mancini 6,5

Cristante 6

Angelino 5,5

Celik 4,5

Koné 6

Le Fée 5

El Shaarawy 4,5

Baldanzi 6

Pellegrini 5

Shomurodov 4,5

Pisilli 5,5

Dovbyk 5

Soulé ng

Zalewski 5,5

Juric 4,5

IL MESSAGGERO

Svilar 5

Mancini 6

Cristante 5,5

Angelino 5,5

Celik 4

Koné 6

Le Fée 5

El Shaarawy 5

Baldanzi 6

Pellegrini 5,5

Shomurodov 5

Pisilli 5,5

Dovbyk 5

Soulé 5

Zalewski 6

Juric 4,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 5,5

Mancini 5,5

Cristante 5

Angelino 5,5

Celik 4

Koné 5,5

Le Fée 5,5

El Shaarawy 4

Baldanzi 5,5

Pellegrini 5

Shomurodov 4

Pisilli 5

Dovbyk 5,5

Soulé ng

Zalewski ng

Juric 4

LA REPUBBLICA

Svilar 5

Mancini 6

Cristante 5,5

Angelino 5

Celik 5

Koné 6

Le Fée 5

El Shaarawy 5,5

Baldanzi 6

Pellegrini 6

Shomurodov 5

Pisilli 5,5

Dovbyk 5,5

Soulé ng

Zalewski ng

Juric 5

IL TEMPO

Svilar 5

Mancini 6

Cristante 5,5

Angelino 5

Celik 4,5

Koné 6

Le Fée 5

El Shaarawy 4

Baldanzi 5,5

Pellegrini 5

Shomurodov 5

Pisilli 5

Dovbyk 5,5

Soulé ng

Zalewski ng

Juric 4,5

IL ROMANISTA

Svilar 5,5

Mancini 6

Cristante 6

Angelino 5,5

Celik 5

Koné 6

Le Fée 5,5

El Shaarawy 5

Baldanzi 6

Pellegrini 5,5

Shomurodov 5

Pisilli 5,5

Dovbyk 5,5

Soulé 5,5

Zalewski 5,5

Juric 5