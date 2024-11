I VOTI DEGLI ALTRI - Pellegrini: "Così non serve", Hummels: "Si fa fare gol da Lukaku, Koné: "Tenta di dare vitalità"

La cura Ranieri non basta alla Roma per strappare un risultato contro il Napoli. Al Maradona finisce 1-0 per la squadra di Conte e a punire è l'ex, Romelu Lukaku. Giallorossi che hanno lasciato intravedere tanta aggressività e voglia di reagire, ma non è sufficiente per risalire la china della classifica. Peggiore in campo per i quotidiani, Lorenzo Pellegrini (4,86) : "Non ne esce. È spaesato e confuso, come già troppe volte in questa stagione: 13 tocchi di palla in un tempo. Così non serve" (Corriere dello Sport). Prestazione insufficiente anche per Mats Hummels, colpevole sul gol dell'attaccante belga (5,14): "Sembrava accanimento quello di Juric, ma anche Ranieri lo lascia fuori. Una volta in campo, si fa fare gol da Lukaku dietro di lui" (La Gazzetta dello Sport).

Una delle poche note lievi è invece Manu Koné (6,07). Il centrocampista francese è ovunque e in più occasioni salva la Roma da una situazione pericolosa, il vero motore del centrocampo è lui: "Sradica diversi palloni e vince il duello diretto con McTominay, con il tentativo di dare vitalità ad un centrocampo che fa fatica a tenere il possesso e a mettere sotto il Napoli. Qualche sbavatura nella ripresa, rimanendo però concentrato e presente fino all'ultimo" (Il Tempo).

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,71

Angelino 5,21

Ndicka 6,00

Mancini 6,07

Celik 5,43

El Sharaawy 5,93

Koné 6,07

Cristante 5,93

Pisilli 5,50

Pellegrini 4,86

Dovbyk 5,93

Hummels 5,14

Baldanzi 5,36

Dahl SV

Saud SV

Dybala SV

Ranieri 5,86

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Angelino 5,5

Ndicka 5,5

Mancini 6

Celik 5

El Sharaawy 6,5

Koné 6

Cristante 5,5

Pisilli 5

Pellegrini 5

Dovbyk 6

Hummels 5

Baldanzi 5,5

Dahl SV

Saud SV

Dybala SV

Ranieri 5,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Angelino 5,5

Ndicka 6

Mancini 6

Celik 6

El Sharaawy 5,5

Koné 6

Cristante 6

Pisilli 5,5

Pellegrini 5

Dovbyk 5,5

Hummels 5

Baldanzi 5

Dahl SV

Saud SV

Dybala SV

Ranieri 6

IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Angelino 5

Ndicka 6

Mancini 6,5

Celik 5

El Sharaawy 5,5

Koné 6,5

Cristante 6

Pisilli 5

Pellegrini 4,5

Dovbyk 6

Hummels 5

Baldanzi 5,5

Dahl SV

Saud SV

Dybala SV

Ranieri 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Angelino 4,5

Ndicka 6,5

Mancini 6

Celik 5,5

El Sharaawy 6

Koné 6,5

Cristante 6,5

Pisilli 6

Pellegrini 5

Dovbyk 6

Hummels 4,5

Baldanzi 5,5

Dahl SV

Saud SV

Dybala SV

Ranieri 6

LA REPUBBLICA

Svilar 6

Angelino 5

Ndicka 6

Mancini 6,5

Celik 5,5

El Sharaawy 6,5

Koné 5,5

Cristante 5

Pisilli 6

Pellegrini 5

Dovbyk 6,5

Hummels 5

Baldanzi 5,5

Dahl SV

Saud SV

Dybala SV

Ranieri 6

IL TEMPO

Svilar 5,5

Angelino 5

Ndicka 6

Mancini 5,5

Celik 5,5

El Sharaawy 6

Koné 6

Cristante 5,5

Pisilli 5,5

Pellegrini 4,5

Dovbyk 5

Hummels 5,5

Baldanzi 5

Dahl 6

Saud 6

Dybala SV

Ranieri 5,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Angelino 5

Ndicka 5,5

Mancini 5,5

Celik 5,5

El Sharaawy 5,5

Koné 6

Cristante 6

Pisilli 5,5

Pellegrini 5

Dovbyk 5,5

Hummels 5

Baldanzi 5,5

Dahl SV

Saud SV

Dybala

Ranieri 6