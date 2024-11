I VOTI DEGLI ALTRI - Ndicka "Sempre attento", Koné "Si prende il centrocampo". Dybala: "Si è preso la Roma sulle spalle"

Nel posticipo della 10° giornata di Serie A la Roma ritrova la vittoria e il sorriso in casa contro il Torino, grazie a un bel gol di Dybala con complicità della disattenta retroguardia granata. Nei giallorossi al contrario bene Ndicka in difesa, come scrive Il Messaggero: "Sempre attento che sia nell'anticipo o nell'uno contro uno". Positiva ancora una volta la prestazione di Koné: "Nel primo tempo va a sprazzi, nella ripresa si prende il centrocampo", secondo la Gazzetta dello Sport. Decisivo infine Dybala con il primo gol su azione della stagione: "Si è preso la Roma sulle spalle dal primo minuto, giocando da regista e da finalizzatore", si legge sul Corriere dello Sport.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,50

Mancini 6,28

Ndicka 6,42

Angelino 6,00

Celik 5,92

Koné 6,64

Le Fée 6,50

Zalewski 5,78

Baldanzi 6,07

Pisilli 6,35

Dybala 7,07

Pellegrini 5,92

Shomurodov 5,83

Cristante 6,00

El Shaarawy 6,00

Juric 6,21

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Angelino 6

Celik 6

Koné 6,5

Le Fée 6,5

Zalewski 6

Baldanzi 6

Pisilli 6,5

Dybala 7

Pellegrini 6

Shomurodov 5,5

Cristante 6

El Shaarawy 6

Juric 6,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 6

Ndicka 6,5

Angelino 6,5

Celik 6

Koné 7

Le Fée 6,5

Zalewski 6

Baldanzi 6

Pisilli 6

Dybala 7

Pellegrini 6

Shomurodov ng

Cristante ng

El Shaarawy ng

Juric 6,5

IL MESSAGGERO

Svilar 7

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Angelino 5,5

Celik 6

Koné 6,5

Le Fée 6,5

Zalewski 5,5

Baldanzi 6

Pisilli 6

Dybala 7

Pellegrini 6

Shomurodov 6

Cristante 6

El Shaarawy ng

Juric 6

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 6,5

Angelino 5,5

Celik 6

Koné 7

Le Fée 7

Zalewski 5,5

Baldanzi 6

Pisilli 6,5

Dybala 7,5

Pellegrini 6

Shomurodov ng

Cristante ng

El Shaarawy ng

Juric 6,5

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6

Ndicka 6

Angelino 6

Celik 6

Koné 6

Le Fée 6,5

Zalewski 6

Baldanzi 6,5

Pisilli 6,5

Dybala 7

Pellegrini 6

Shomurodov ng

Cristante ng

El Shaarawy ng

Juric 6

IL TEMPO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Angelino 6

Celik 5,5

Koné 7

Le Fée 6,5

Zalewski 5,5

Baldanzi 5,5

Pisilli 6,5

Dybala 7

Pellegrini 5,5

Shomurodov ng

Cristante ng

El Shaarawy ng

Juric 6

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Ndicka 6,5

Angelino 6,5

Celik 6

Koné 6,5

Le Fée 6

Zalewski 6

Baldanzi 6,5

Pisilli 6,5

Dybala 7

Pellegrini 6

Shomurodov 6

Cristante 6

El Shaarawy ng

Juric 6