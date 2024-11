I VOTI DEGLI ALTRI - Hummels "Croce e delizia", Koné "Quantità e qualità". Dybala "È la scintilla che accende la Roma"

La Roma riacciuffa nei minuti di recupero un ottimo pareggio in casa del Tottenham e sfodera una delle migliori prestazioni stagionali per grinta e abnegazione. Decide il primo gol con la maglia giallorossa di Hummels che come scrive il Romanista: "Si prende una piccola rivincita col salvataggio su Kulusevski. E una enorme col pari all'ultimo respiro. Croce e delizia". Ancora una volta protagonista in mezzo al campo il francese Manu Koné: "Quantità e qualità, non è più una sorpresa", si legge sul Corriere dello Sport. In attacco bene anche Dybala: "Regge solo 45' ma è la scintilla che accende la Roma", scrive la Gazzetta dello Sport.

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 6,64

Mancini 6,07

Hummels 6,21

Ndicka 6,35

Celik 5,64

Koné 6,78

Paredes 6,35

Angelino 6,42

Dybala 6,35

El Shaarawy 5,92

Dovbyk 5,21

Soulé 5,64

Saelemaekers 6,33

Zalewski 6,00

Ranieri 6,92

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6,5

Mancini 5,5

Hummels 5,5

Ndicka 6

Celik 5

Koné 6

Paredes 6

Angelino 7

Dybala 6,5

El Shaarawy 6

Dovbyk 5

Soulé 6

Zalewski 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 7

Mancini 6,5

Hummels 7

Ndicka 7

Celik 6,5

Koné 7

Paredes 6,5

Angelino 6,5

Dybala 7

El Shaarawy 6

Dovbyk 6

Soulé 6

Zalewski 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 7,5

IL MESSAGGERO

Svilar 6,5

Mancini 6,5

Hummels 6

Ndicka 6,5

Celik 5

Koné 7

Paredes 6,5

Angelino 6

Dybala 6,5

El Shaarawy 6

Dovbyk 5

Soulé 5

Zalewski 6

Saelemaekers 6

Ranieri 7

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6,5

Mancini 6

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Celik 5,5

Koné 7

Paredes 6

Angelino 6,5

Dybala 6

El Shaarawy 6

Dovbyk 5

Soulé 5,5

Zalewski 6

Saelemaekers 6

Ranieri 7

LA REPUBBLICA

Svilar 6,5

Mancini 6

Hummels 6

Ndicka 5,5

Celik 5,5

Koné 6,5

Paredes 6

Angelino 6

Dybala 6

El Shaarawy 6

Dovbyk 5

Soulé 5,5

Zalewski ng

Saelemaekers ng

Ranieri 6,5

IL TEMPO

Svilar 7

Mancini 6

Hummels 6

Ndicka 6,5

Celik 6

Koné 6,5

Paredes 6,5

Angelino 6,5

Dybala 6

El Shaarawy 5,5

Dovbyk 5

Soulé 5,5

Zalewski 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 6,5

IL ROMANISTA

Svilar 6,5

Mancini 6

Hummels 6,5

Ndicka 6,5

Celik 6

Koné 7,5

Paredes 7

Angelino 6,5

Dybala 6,5

El Shaarawy 6

Dovbyk 5,5

Soulé 6

Zalewski 6

Saelemaekers 6,5

Ranieri 7