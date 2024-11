I VOTI DEGLI ALTRI - Dovbyk "Lui c'è, ma Juric lo toglie", Ndicka "Il crollo del muro", Zalewski "Errore imperdonabile"

La Roma crolla ancora. Al Bentegodi finisce 3-2 per l'Hellas Verona e ora la situazione in classifica si complica. I tanti, troppi, errori tecnici costano caro ai giallorossi e a Juric, il cui futuro è sempre più lontano dalla Capitale. Protagonisti, in negativo, della serata sono Ndicka e Zalewski. L'ivoriano fa forse la peggior partita della sua stagione: "Il crollo del muro. Cede al fresco Livramento nell'azione della rete della vittoria" (Il Corriere dello Sport). Il polacco, nonostante l'assist per Soulé, regala il gol dell'1-0 agli scaligeri e questo pesa gravemente sulla partita della Roma: "Altro errore imperdonabile che costa un gol alla Roma. Passaggio orizzontale inaccettabile che manda in porta Tengstedt. Fa l'assist per il gol del pareggio ma resta l'errore dilettantistico" (Il Tempo).

Uno dei pochi a salvarsi è, come spesso accaduto in questo inizio horror di stagione, Artem Dovbyk. Altro gol messo a segno dall'ucraino, che però non è servito a salvare la brutta serata dei giallorossi: "Di sponda apre spazi, di tacco sfonda. Lui c'è, ma Juric lo toglie..." (La Gazzetta dello Sport)

LA MEDIA VOTI DELLE PAGELLE DEI QUOTIDIANI (La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport, Il Messaggero, Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Tempo, Il Romanista)

Svilar 5,71

Mancini 5,14

Ndicka 4,36

Angelino 5,43

Celik 5,64

Kone 6,00

Le Fée 5,71

Zalewski 4,43

Soulé 6,14

Pellegrini 4,79

Dovbyk 6,43

Cristante 5,29

Paredes 5,00

Dybala 5,71

Baldanzi 5,67

El Shaarawy 5,00

Juric 4,79

LA GAZZETTA DELLO SPORT

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 4

Angelino 6

Celik 5,5

Kone 5,5

Le Fée 5,5

Zalewski 4,5

Soulé 6

Pellegrini 4,5

Dovbyk 6

Cristante 5

Paredes SV

Dybala 6

Baldanzi 6

El Shaarawy 5,5

Juric 4,5

IL CORRIERE DELLO SPORT

Svilar 5,5

Mancini 5

Ndicka 4,5

Angelino 5,5

Celik 6

Kone 6

Le Fée 5,5

Zalewski 4,5

Soulé 6,5

Pellegrini 4,5

Dovbyk 7

Cristante 5

Paredes 5

Dybala 5

Baldanzi 5

El Shaarawy 4,5

Juric 5

IL MESSAGGERO

Svilar 5,5

Mancini 5,5

Ndicka 4

Angelino 4,5

Celik 5,5

Kone 6

Le Fée 5,5

Zalewski 5

Soulé 6

Pellegrini 5

Dovbyk 6

Cristante 5,5

Paredes SV

Dybala 6

Baldanzi 5

El Shaarawy 5,5

Juric 4,5

IL CORRIERE DELLA SERA

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 4

Angelino 5

Celik 5,5

Kone 6,5

Le Fée 6

Zalewski 3

Soulé 6

Pellegrini 4,5

Dovbyk 6

Cristante 4,5

Paredes SV

Dybala 5,5

Baldanzi 6

El Shaarawy 5

Juric 5

LA REPUBBLICA

Svilar 5

Mancini 5

Ndicka 4

Angelino 6

Celik 6

Kone 6

Le Fée 6

Zalewski 5,5

Soulé 6,5

Pellegrini 5

Dovbyk 7

Cristante 5

Paredes SV

Dybala 5,5

Baldanzi SV

El Shaarawy 5,5

Juric 5

IL TEMPO

Svilar 6

Mancini 5

Ndicka 5

Angelino 5

Celik 5,5

Kone 5,5

Le Fée 6

Zalewski 4

Soulé 6

Pellegrini 5

Dovbyk 7

Cristante 6

Paredes SV

Dybala 6

Baldanzi 6

El Shaarawy 4

Juric 4,5

IL ROMANISTA

Svilar 6

Mancini 5,5

Ndicka 5

Angelino 6

Celik 5,5

Kone 6,5

Le Fée 5,5

Zalewski 4,5

Soulé 6

Pellegrini 5

Dovbyk 6

Cristante 6

Paredes SV

Dybala 6

Baldanzi 6

El Shaarawy 5

Juric 5