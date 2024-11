Hummels, un nuovo inizio: "Mai pentito della scelta"

L'impressione è che Ranieri ci voglia puntare, nonostante l'errore di Napoli. Ad iniziare da stasera contro il Tottenham dove dovrebbe fare il suo esordio da titolare: "Con Ranieri ho parlato molto in questi giorni, sono felice di quello che ci siamo detti. Mi ha dato fiducia, sono pronto per giocare" ha dichiarato Mats Hummels in conferenza stampa. Adesso toccherà a lui gestire la retroguardia della Roma.

In carriera, Hummels ha affrontato il Tottenham una sola volta, a Dortmund per gli ottavi della Champions League. Lui che qua poteva venirci a giocare: "Sono stato vicino alla Premier in quattro occasioni. Pentito di essere venuto a Roma? No, sono convinto che alla fine sarà una storia a lieto fine. Ora avrò più occasioni per dimostrare che posso tornare ai miei livelli. Sarà una partita importante per piazzarci tra le prime otto, forse anche l'ultima spiaggia". [...]

(gasport)