Hummels: tutto tranne un mistero

Il mistero Hummels tutto sembra tranne che un mistero. Perché se il tedesco non ha mai giocato, una ragione reale ci deve essere. Non può non esserci. Nella Roma che ha cambiato 2 allenatori, lui è rimasto dietro alle quinte. La storiella della forma scarsa ha retto per parecchie settimane, ora non regge più. Hummels è arrivato i primi di settembre, quando la Roma era ancora di mister De Rossi. Inizialmente si diceva fosse a corto di preparazione, successivamente, però, con Juric si è visto mezza volta. Ad oggi quale sia la sua condizione ancora non si è capito. [...] Possibile che un professionista dopo 3 mesi di lavoro non abbia raggiunto uno stato ottimale di forma? Un atleta di 36 anni che non riesce a dimostrare dopo 3 mesi di lavoro di essere un atleta, è ancora un atleta? Tutto nelle mani di Claudio Ranieri.

(corsera)