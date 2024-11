Hummels sconfortato: "Avevo paura di fare autogol e di disturbare l'intervento di Svilar"

Se l'esordio con autogol annesso contro la Fiorentina è stato da dimenticare, ieri la seconda presenza di Mats Hummels con la maglia della Roma non è andata tanto meglio: 45 minuti da centrale della difesa a 3 e una parte di responsabilità sul gol di Lukaku. Il tedesco, però, è stato onesto nel post partita: "Ho già rivisto l'occasione per capire cosa fosse successo, dal campo avevo la sensazione di poter arrivare su quel pallone ma pensavo che anche Svilar potesse arrivarci. Non volevo fare autogol. Posso dire di non aver difeso al meglio, ma era una palla complicata". L'ex Borussia Dortmund è comunque soddisfatto della prestazione: "Ho visto una buona Roma e ciò mi fa pensare che miglioreremo e saremo diversi". Ranieri è stato di parola: "Era solo la mia seconda prestazione, ho bisogno di giocare e di mettere minuti nelle gambe". [...]

(corsera)