Hummels: "Non mi sono pentito di aver scelto la Roma"

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Hummels guida il riscatto della Roma. Il tedesco, ieri in conferenza stampa, ha presentato il delicato match di questa sera contro il Tottenham: "È l'ultima spiaggia per cercare di piazzarci tra le prime otto. In palio ci sono pinti pesanti anche per qualificarci, ed è una grande occasione per invertire la tendenza, proprio perché affrontiamo un avversario forte". Hummels ha poi spiegato cosa serve per uscire da questo momento di crisi: "Da quando sono arrivato, il gruppo ha sempre lavorato al meglio. Quando va così puoi solo lavorare duro e crederci sempre". Con poco più di un'ora di gioco accumulata, il tedesco ha spiegato le motivazioni del suo scarso impiego: "La ragione principale è che, quando sono arrivato, non mi allenavo da tre mesi, dovevo trovare la condizione migliore. Subito dopo è stata una scelta tecnica del mister, che ho rispettato. Adesso sono sicuro che avrò maggiori occasioni di giocare: sta a me ripagare la fiducia di tutti. Non mi pento di aver scelto la Roma, perché sono sicuro che sarà una storia a lieto fine".