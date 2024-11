Hummels: due mesi per prendersi la Roma

A breve si saprà. Mats Hummels è realmente il calciatore fuori forma, oppure, il tedesco non giocava per alcuni post social che non erano andati giù a Ivan Juric? Claudio Ranieri ha una settimana per capirlo. Lo testerà e deciderà se metterlo in campo contro il Napoli. [...] Se non dovesse essere pronto, il terzo centrale sarà Hermoso e non Angelino. Lo spagnolo, infatti, tornerà ad essere un terzino o un esterno alto. La difesa a 4, però, potrebbe complicare ulteriormente le cose visto che la squadra non è abituata a stare in campo con solo due centrali. [...]

Un punto a favore per Hummels, sarà sicuramente il modo in cui Ranieri vorrà schierare la difesa: con un blocco molto basso per evitare imbucate. Tutti i reparti saranno vicini tra loro e si allenterà la pressione sul portatore di palla lontano dall'area puntando ad intercettare i passaggi avversari. [...] Ora sta a Ranieri capire se il giocatore non fosse realmente in grado di soddisfare i parametri di distanza totale o se è prontissimo per giocare in Serie A.

Se Hummels non dovesse trovare spazio nemmeno con la nuova guida tecnica, allora inizierà a valutare se proseguire la sua avventura con la Roma. [...] Mats avrebbe voluto giocare con più continuità, ma, non riuscendoci aveva iniziato a mandare il suo procuratore in giro. Ranieri potrebbe regalargli l'ultimo anno a grandi livelli.

(Il Messaggero)