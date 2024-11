Hummels, ancora non ci siamo

Povero Hummels, non gliene va bene una. Un attacco febbrile gli ha impedito di riprendere gli allenamenti con la Roma, nella settimana che sarebbe servita per attirare l'attenzione di Ranieri. [...] Anche a Napoli non giocherà. E chissà quando avrà un'occasione. [...] Juric non era un pazzo se lo teneva sempre fuori. [...] I test atletici, ma anche gli allenamenti osservati da vicino, hanno svelato che Hummels non ha ancora raggiunto il livello dei compagni. Fatica molto se si alza l'intensità del lavoro, anche dopo due mesi e mezzo in cui ha lavorato con grande professionalità a Trigoria. [...]

Il suo status migliorerà, auspicabilmente: Hummels non era adatto al calcio di Juric basato sulle rincorse al centravanti in ogni zona del campo ma ha l'esperienza e la qualità del difensore di posizione. [...] Hummels, nei giorni in cui aveva firmato per la Roma, aveva chiesto "2-3 settimane per rimettersi in forma". Invece siamo a 2-3 mesi, con tempi decisamente dilatati. [...] Adesso ogni scenario è aperto: Hummels ha il contratto in scadenza a giugno; se non riuscisse a conquistare spazio in Italia nel prossimo mese, potrebbe chiedere di tornare a gennaio in Bundesliga dove alcune squadre hanno già sondato la sua disponibilità. [...]

(corsport)