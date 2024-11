Hummels accende la Roma

“Finalmente qualcosa è andato per il verso giusto”. Già, finalmente. Tanto che quel massaggio postato da Mats Hummels ieri mattina nelle sue storie instagram ha un significato enorme, un segnale di rinascita. Perché questi sei mesi sono stati probabilmente i più difficili della sua vita, sei mesi in cui si è posto mille interrogativi: “Ma chi me l’ha fatto fare?”. Ed invece quel gol lì cancella tutto e può essere l’inizio di una vita. [...] La partita del tedesco anche prima non era stata tutta da buttar via, perché a quegli errori evidenti aveva associato anche buone cose. Alla fine Hummels se n’è andato felice dallo stadio del Tottenham, dispensando sorrisi, firmando qualche autografo e dando “cinque” un po’ a tutti. “Ciao bomber” l’ha chiamato qualche compagno, scherzandoci su. [...] Se Daniele De Rossi era pronto ad aspettarlo (considerando anche le condizioni fisico-atletiche in cui si era presentato), Ivan Juric non gli ha mai voluto dar fiducia, convinto che non fosse adatto al suo calcio. E forse aveva anche ragione, il braccetto Hummels in quella difesa non lo poteva fare. Ma poteva invece fare il regista difensivo, esattamente come fa ora con Ranieri, con il conseguente scivolamento a sinistra di Ndicka. [...] Ranieri punta a farne il perno della sua difesa, il “professore” come lo ha anche chiamato Gianluca Mancini. Il nuovo allenatore giallorosso ha deciso, sarà Hummels a gestire la difesa.

(Gasport)