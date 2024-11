Haavi rinnova fino al 2026. Dragoni out anche al derby

IL ROMANISTA (L.F.) - Emilie Haavi ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2026. [...] Il club e l'entourage della giocatrice erano in contatto già da qualche settimana per finalizzare l'accordo e il prolungamento del contratto, precedentemente

valido al prossimo 30 giugno. «Per me la Roma è diventata una seconda famiglia - ha detto Haavi ai canali del club - sono davvero felice di aver rinnovato. Non vedo l'ora di condividere altri bei momenti insieme a tutti i tifosi giallorossi».

[...] Domenica alle 15.30 al Tre Fontane è in programma il derby con la Lazio neopromossa e dall'allenamento di ieri non arrivano splendide notizie in chiave infortunate: oltre alle lungodegenti Lukasova e Valdezate, restano indisponibili Pilgrim (ne avrà ancora per un po' con l'infortunio alla caviglia destra rimediato in Coppa Italia) e Dragoni, che prova a rientrare per la gara in casa del Lione del 20 novembre. Fuori dal gruppo anche Viens, che però prova a sperare in una convocazione in vista della stracittadina.