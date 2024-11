"Ha lasciato sola nostra figlia". La denuncia di Ilary, Totti indagato

L'iscrizione sul registro della Procura risale alle settimane scorse: Francesco Totti è indagato dai magistrati per abbandono di minore. [...] Secondo la denuncia depositata dagli avvocati dell'ex moglie, la combattiva Ilary Blasi, il campione della Roma avrebbe lasciato sola la figlia d'otto anni durante pochi attimi (sufficienti in teoria per integrare il reato) nel corso di una serata. Sarebbe accaduto oltre un anno fa. [...]

Blasi lo accusa di aver lasciato sola la bambina come avrebbe scoperto lei stessa durante una videochiamata. Totti, al contrario, si discolpa spiegando che nell'appartamento c'era, in realtà, la baby sitter. [...] Blasi, allarmata dalla videochiamata alla bambina, aveva allertato i carabinieri della vicina stazione di Ponte Milvio che immediatamente avevano inviato una pattuglia. Intanto l'ex capitano giallorosso era già rientrato in casa, osserva il suo difensore, l'avvocato Antonio Conte, dunque nessun reato lascia intendere, anticipando che si riscriverà di valutare l'ipotesi di una denuncia per calunnia nei confronti di Blasi. [...]

(corsera)