IL TEMPO - C'è anche Niccolò Pisilli nella lista dei 100 nomi in lizza per il Golden Boy Web 2024, il riconoscimento internazionale dedicato ai migliori talenti emergenti del calcio europeo. Il classe 2004 figura nell'elenco con nomi di grande prospettiva come Yamal, Arda Guler e Zaire-Emery. La selezione, arrivata al round 4, vede in vetta Yildiz. Alle spalle dell'attaccante della Juventus, c'è proprio Pisilli con il 15%.