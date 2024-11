Gilardino resta a piedi: panchine senza gloria per i reduci di Berlino

Alberto Gilardino è il quinto campione del mondo del 2006 sul quale, nel giro di tre mesi, è calata la mannaia dell'esonero, senza contare che a giugno Cannavaro non era stato confermato dall'Udinese e Oddo dal Padova. Camoranesi è durato due giornate al Karmiotissa (Cipro), Pirlo tre alla Sampdoria, Amelia quattro all'Olbia (serie D) come De Rossi alla Roma e ieri è toccata a Gilardino, licenziato dal Genoa in maniera ingenerosa e inspiegabile, visto che stava tenendo la barra dritta nella tempesta dentro cui si sta dibattendo una società in crisi non a livello tecnico [...] ma societario ed economico. [...]

I vice campioni del mondo stanno dimostrando di essere meglio, in panchina, di chi li batté. [...] I nostri possono invece vantare al massimo le Coppe Italia di Gattuso (Napoli 2020) e Pirlo (Juventus 2021), due promozioni di Inzaghi, una di Oddo e Grosso e i tre trofei di difficile valutazione (tra cui uno "scudetto") conquistati da Cannavaro in Cina. [...] Dei quattordici che hanno intrapreso la carriera di allenatore, al momento lavorano soltanto in cinque: l'unico in un campionato importante è Nesta (ma il Monza è ultimo e la sua panchina barcolla). [...] Non basta essere stati campioni del mondo per diventare grandi allenatori e neanche aver lavorato con un maestro come Lippi, che ha avuto seguaci ma non ha fatto scuola. [...]

(la Repubblica)