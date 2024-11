Giallorosse a caccia dell'impresa a Lione

IL TEMPO (A. DI PASQUALE) - Archiviato il successo nel derby, la Roma torna a pensare alla Champions League. Questa sera le giallorosse affronteranno in Francia il Lione nel match valido per la quarta giornata (ore 21, diretta Dazn). Le capitoline sono al secondo posto del girone con 6 punti, mentre le francesi occupano la prima posizione a punteggio pieno (9). Al Tre Fontane Renard e compagne si sono imposte 3-0: l'impegno è sicuramente proibitivo per le romaniste ma l'obiettivo è fare bene contro un avversario di spessore.

"Dovremo affrontare la partita con la massima serenità possibile, non abbiamo nulla da perdere - le parole di mister Spugna alla vigilia - abbiamo visto che è una squadra davvero forte ma quando poi val in campo devi comunque cercare di mettere il meglio. Quando sfidi compagini come queste devi cercare di dare il 130% e questo sono sicuro che lo faremo". Il tecnico predica calma e confida nelle sue: "Rispetto alla gara con la Lazio faremo qualche cambio - ha concluso - abbiamo bisogno di recuperare un po' di energia e serviranno forze fresche". Regolarmente nella lista delle convocate per l'incontro odierno Viens, rimasta in panchina sia in coppa mercoledì scorso che per la stracittadina, e presente anche Dragoni, out invece per gli ultimi impegni. L'altra sfida del girone, Wolfsburg-Galatasaray (3 punti per le tedesche, 0 per le turche), è in programma sempre oggi (ore 18.45).