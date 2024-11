Giallo Friedkin: Mancini resta in attesa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Rimandato, almeno per il momento, il ritorno nella Capitale dei Friedkin. I voli prenotati su Ciampino per il primo pomeriggio di ieri sono stati improvvisamente cancellati deludendo chi attendeva l'arrivo della presidenza. A Trigoria il clima è tutt'altro che sereno e il possibile sbarco rappre-sentava una speranza di vedere fatti concreti dopo un'assenza di più di due mesi dalla loro ultima visita a Trigoria, necessaria per l'esonero di De Rossi e le dimissioni della Ceo Lina Souloukou. Certamente si possono comunque prendere delle decisioni drastiche anche senza essere fisicamente presenti all'interno del Fulvio Bernardini, tuttavia l'assenza di cariche di alto livello nella struttura lavorativa giallorossa continua a destare perplessità. Anche se non sono escluse sorprese e ripensamenti nelle prossime ore. Allenatore e Ceo restano i due punti salienti da decidere in breve tempo per provare a risollevare le sorti di una stagione finora disastrosa. Per la carica di amministratore delegato continuano a tenere banco nomi italiani con Antonello (in discesa) e Carnevali tra i più mediatici. Resta invece in pole position la candidatura di Roberto Mancini per sostituire Juric. Dopo i contatti con l'ex ct, che ha chiesto garanzie dal punto di vista contrattuale e della struttura societaria, i Friedkin devono decidere se affondare il colpo o valutare alternative che hanno studiato in queste settimane. Dopo il Bologna il futuro sara più chiaro.