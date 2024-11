Ghisolfi: "Ranieri è stata la nostra prima scelta"

IL TEMPO (L. PES) - Sovrastato dall'esperienza di Ranieri, ma presente. Per la prima volta da quando è a Roma Florent Ghisolfi si presenta in una conferenza stampa (tolto il post Roma-Bologna dove era stato mandato a tentare di spiegare un esonero già deciso) seduto accanto al nuovo allenatore nonché suo futuro collega nella dirigenza giallorossa. Spesso Sir Claudio ha risposto al posto del ds giallorosso, un po' per tutelarlo e un po' per chiarire in prima persona delle questioni fondamentali della rosa, parlando già da direttore tecnico. «Claudio è stata la nostra prima scelta» ha assicurato il francese, ma soprattutto «La Roma ha bisogno di esperienza e di tornare alle proprie radici. Conosce la squadra, conosce il club ed è un grande allenatore di esperienza internazionale: abbiamo ritenuto fosse la persona giusta in questo momento». Proprio l'ex Nizza ha contattato il tecnico romano nelle ore successive all'addio di Juric, raggiungendolo poi a Londra il giorno del colloquio con i Friedkin, definendo una «scelta collegiale» quella di affidarsi all'esperto allenatore.