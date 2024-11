Prima intervista in italiano ai microfoni di Sky Sport per Florent Ghisolfi, direttore sportivo giallorosso. "I Friedkin non sono qui a Londra, sono in Texas per il giorno del ringraziamento con la famiglia. Abbiamo parlato, perché lo facciamo regolarmente su tutte le questioni relative alla Roma. Se li sento vicini? Sì molto vicini, sempre vicini. Sono sempre col cuore alla Roma".

(Tuttosport)