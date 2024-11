Ghisolfi chiude con il passato: "Claudio l'allenatore giusto. Koné? Costa meno di Sanches"

Florent Ghisolfi torna nella sala stampa dell'Olimpico 10 giorni dopo la debacle contro il Bologna che ha portato all'esonero di Ivan Juric. Il francese era lì come ospite del Social Football Summit. Subito parole al miele nei confronti di Claudio Ranieri: "Un onore lavorare al suo fianco. È la persona giusta per ricominciare a fare bene in campionato. Con lui prenderemo le decisioni sportive per il futuro e il club ha capito che era arrivato il momento di affidarsi ad una figura italiana". [...] In estate i soldi spesi sono stati tanti e Ghisolfi ha spiegato com'è cambiato il modo di lavorare sul mercato: "Ci sono stati dei cambiamenti. Ora preferiamo non prendere giocatori in prestito con stipendi elevati. Il costo annuale di Koné è inferiore del prestito di Renato Sanches della passata stagione poiché è stato ammortizzato in 5 anni. Continueremo con questa strategia". I tifosi però hanno bisogno di risposte e nonostante questo, non faranno mancare il loro sostegno: "Il momento è delicato e non ero pronto a questo. Sappiamo che meritano di più, ogni giorno ci svegliamo e siamo tristi per loro". [...]

(Il Messaggero)