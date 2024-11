Friedkin-Ranieri: contatto. Una mossa per fare pace con la squadra e i tifosi

Un giorno libero in più, non certo un premio per una squadra che ha perso 4 delle ultime 5 partite in campionato, ma l'attesa per Claudio Ranieri, partito ieri sera con destinazione Londra per incontrare Dan e Ryan Friedkin e firmare il suo ritorno. [...] Per il testaccino sarebbe la quarta avventura in giallorosso: una da calciatore e tre da allenatore, con il picco dello scudetto sfiorato nella stagione 2009-2010, quando subentrò a Spalletti alla terza giornata. [...] A 73 anni, Ranieri non può essere un'opzione per il futuro. Però è possibile, anzi probabile, che i Friedkin gli abbiano sottoposto un contratto particolare: allenatore fino a giugno e poi dirigente. [...]

Una mossa astuta da parte dei Friedkin, che erano all'angolo come un pugile in balia dell'avversario. [...] In giornata erano scese le quotazioni di Vincenzo Montella, che la Turchia non ha voluto liberare, e non sono stati ripristinati i contatti con Mancini e Allegri, tecnici da triennale dai 6 milioni di euro a stagione in su. [...] Il primo obiettivo sarà fare punti. Il secondo affrontare i casi dentro la squadra, a partire da Dybala che non sa ancora se raggiungerà il numero di presenze necessarie per il rinnovo automatico del contratto. [...]

(corsera)