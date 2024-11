Friedkin in arrivo, Roma altro cambio: c'è l'idea Mancini

L'attesa è tutta per oggi, anche se poi la partita con il Bologna si gioca domani. Ma nella giornata odierna dovrebbero (con i texani il condizionale è sempre d'obbligo) finalmente sbarcare i Friedkin a Roma. Per studiare da vicino la situazione e iniziare a mettere davvero le mani in un caos senza fine. A cominciare dalla guida tecnica, con Ivan Juric che stavolta sembra arrivato davvero al capolinea. Roma-Bologna di domani sarà al 99% la sua ultima panchina in giallorosso, con un curriculum finora che non mette certo il sorriso a nessuno: 4 vittorie, 3 pari e 4 ko in 11 partite, un rendimento francamente deludente. (...) E proprio i due texani, Dan e Ryan, oggi saranno finalmente a Roma dopo 52 giorni di assenza (con loro anche Marc Watts, presidente The Friedkin Group). L'ultima volta era stata per l'esonero di Daniele De Rossi, il 18 settembre, e il concomitante ingaggio di Juric. Poi sono volati via, a casa loro, per girare quindi nell'ultima settimana tra Londra, Parigi, Creta, la Tanzania, le Maldive e ora finalmente Roma. Il loro jet privato, Il Gulf6, è atteso a Ciampino per le ore 13.30, anche se con i Friedkin è possibile tutto e il contrario di tutto. La proprietà viene per decidere l'eventuale sostituto di Juric. Mancini è il nome più gettonato: ci sono già stati contatti indiretti e l'ex ct azzurro sarebbe disponibile di fronte ad un'offerta concreta (contratto biennale più opzione per il terzo). Mancini è un'idea che intriga perché si tratta di un allenatore di spessore internazio-nale; un uomo con personalità, capace di gestire le situazioni interne. (...) Per il ruolo di Ceo il nome caldo sarebbe quello di Giovanni Carnevali, attuale ad del Sassuolo, con l'attuale ad dell'Inter Alessandro Antonello in seconda fila. Occhio però anche alle altre novità perché i Friedkin si sarebbero mossi anche nel mondo della comunicazione, sondando l'Executive Vice President di Sky Marzio Perrelli.

(gasport)