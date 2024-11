Friedkin decide di non decidere

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Il 3-2 subito a Verona ha alimentato ulteriormente il malcontento generale da parte dei tifosi attorno alla Roma di Juric. La paradossale situazione del club, tra un allenatore in bilico e una squadra che non riesce a ottenere i risultati, si rispecchia all'esterno, con un episodio molto particolare andato in scena fuori il centro sportivo. Nei pressi dei cancelli del Fulvio Bernardini è stata esposta una riproduzione di un gorilla. Il simil King Kong indossava una sciarpa della Roma e mostrava due foto: una di Juric, mentre l'altra ritraeva Dan e Ryan Friedkin. Il tutto accompagnato da un cartello con su scritto: "Friedkin mo so ca**i vostri". [...]