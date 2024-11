Friedkin assenti. E manca anche il nuovo ad

I tifosi romanisti sono esasperati per la stagione che non decolla, ma anche per il vuoto dirigenziale che, a loro dire, è la vera causa dei problemi. [...] Nel quale, peraltro, manca ancora la figura del nuovo Ceo dopo le dimissioni di Lina Souloukou. Dan e Ryan Friedkin hanno trascorso gli ultimi giorni a Parigi, prima di sostare per qualche ora a Creta. [...] Amareggiati per i risultati del momento, hanno parlato al telefono sia col ds Florent Ghisolfi che con Juric e ora si aspettano un cambio di rotta da parte della squadra.

Secondo la tifoseria, la presenza fisica dei proprietari a Trigoria garantirebbe un "controllo" più efficace del lavoro di tecnico e giocatori, dando loro allo stesso tempo più sicurezza. [...] Sui social è stata ad esempio fortemente contestata la decisione di mandare nel dopo gara di Monza solo Ghisolfi a protestare in francese per il penalty non concesso alla Roma. [...] E ancora più "rumore" in città ha fatto il silenzio dirigenziale dopo il 5-1 di Firenze e il 3-2 di Verona.

(gasport)