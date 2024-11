Ferguson accelera. Italiano con la Roma gli darà più spazio

Alzare i giri, l'intensità, i minuti sul campo. Nella long way verso il recupero pieno, passa da Roma contro i giallorossi uno step importante per Lewis Ferguson. [...] Si punta ai venti-venticinque minuti. Ferguson si sente bene, la condizione sta crescendo, ma è chiaro che ci vuole tempo per rivederlo stabile e completo. [...] Ferguson dà equilibrio, è un uomo essenziale nella costruzione del gioco, sa andare in porta, finalizzare. E i compagni, e tutto il popolo rossoblù, lo considerano un leader. [...]

La gara contro la Roma è chiave per vedere a che punto è il processo. Per poi ragionare su un ampliamento ulteriore del minutaggio contro la Lazio, tappa cruciale del processo rigenerativo di Fergie. [...] Anche ieri il Bologna è tornato in campo dopo la sconfitta contro il Monaco. [...] Differenziato per Erlic e El Azzouzi, terapie per Aebischer. Ferguson ha fatto il suo, e bene. [...]

