Felicità Ranieri: "Reazione inattesa. Mats è un campione, conto su di lui"

Un sorriso per Claudio Ranieri che torna in Inghilterra e la sua Roma finalmente ruggisce. [...] "Se ho fatto bene a tornare? Questo lo vedremo a fine campionato", ha detto scherzando in conferenza stampa. [...] "Sono contento della prestazione dei ragazzi. Hanno dato tutto. I tifosi hanno visto una squadra che ha lottato. La squadra non si è mai arresa e sono le cose che mi piacciono di più. Volevo la risposta sul campo". [...] Ha poi aggiunto: "Abbiamo giocato contro una grande squadra e ho fatto i complimenti a Postecoglu. Amo questo stile di gioco perché è così che il pubblico si infiamma". [...]

Un'iniezione di ottimismo che arriva grazie alla rete nel finale di Hummels che prima è stato protagonista in negativo sul fallo che ha portato al rigore per gli Spurs e poi si è fatto perdonare con il primo gol in maglia giallorossa: "E' un professionista esemplare. Sul fallo è arrivato in ritardo e il Var ci ha giustamente condannato .Si sta impegnando tantissimo in allenamento e un campione come lui non si arrende". [...] La Roma è apparsa finalmente viva e lo ha ammesso anche Leandro Paredes che dopo un periodo complicato è tornato dal 1': "Possiamo giocare sempre così perché abbiamo dei giocatori forti. Sono stati due mesi difficili, ma ora spero che la situazione cambi. Con l'arrivo di Ranieri è cambiato tutto per me". [...]

