Errori e arbitro inguaiano Juric: i nomi da Ranieri a Lampard

La colpa è dell'allenatore se Zalewski manda in porta Tengstedt? O se il VAR non richiama l'arbitro per valutare una gomitata di Magnani su Ndicka nel momento del 2-1 dell'Hellas? La risposta è no. Sul futuro dell'allenatore viene, però, da porsi quali siano i valori aggiungi che ha realmente dato a questa squadra dal momento del suo arrivo? La Roma comunque continua a perdere e la classifica piange. [...] Da ieri, oltre ai nomi di Mancini e Ranieri, circolano quelli di Lampard, Potter e Terzic. [...] Juric ha anche ripetuto il ritornello utilizzato da ogni allenatore: "Lavoro e penso alla prossima, non dovete chiedere a me se la panchina è solida". Le rimostranze giallorosse non devono togliere meriti al Verona, che per tre volte è andato in vantaggio e ha conquistato tre punti fondamentali per la salvezza. Il punto di forza è stato il duo di centrocampo Duda-Sardar, che se l'è giocata alla pari con Le Fée e Koné. Hanno poi preso il sopravvento nel momento in cui in campo c'erano Cristante e Paredes. Le sostituzioni di Juric hanno infatti lasciato più di qualche dubbio. [...]

(corsera)