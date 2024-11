Entusiasmo per Ranieri: tifosi in festa all'aeroporto

"Claudio Ranieri, ale, oh oh". Lo sbarco a Fiumicino alle 22,15 con il volo proveniente da Londra è quello che si riserva a un centravanti che promette di segnare 30 gol. Invece centinaia di romanisti sono andati ad accogliere Claudio Ranieri, che ha accettato di essere di nuovo il nuovo allenatore della Roma. Per la terza volta. E di tirarla fuori dai guai. Perché Claudio Ranieri da er Fettina (o anche er Pecione) dei tempi dei primi calci sul campetto dell'oratorio San Saba, con il 12° Giallorosso e con la Roma, sfuggendo al lavoro di famiglia in macelleria, è diventato prima Tinkerman poi Sir Carlo I d'Inghilterra grazie allo storico scudetto con il Leicester. L'impresa sportiva del secolo. (...) Sir Claudio è di nuovo il nuovo allenatore dei giallorossi, chiamato da Dan e Ryan Friedkin al capezzale di una squadra creata da un'altra bandiera romanista come Daniele De Rossi, ammainata senza troppi complimenti e per i più inspiegabilmente, scivolata con Ivan Juric ai margini della zona retrocessione. Sarà la terza volta per Ranieri sulla panchina romanista, sulla quale è salito sempre in corsa. La prima volta, nel 2010 al posto di Spalletti, sfiorò uno scudetto; nove anni più tardi prese il posto di Di Francesco dopo un derby perso 3-0, sfiorando la qualificazio-ne in Champions. (...) «Come ogni romanista lo ringrazio dal più profondo del cuore per mettere le sue capacità e il suo cuore a disposizione della Roma - le parole di Marco Conidi, autore e interprete del meraviglioso inno "Mai sola mai" - Ancora una volta ha risposto

presente e credo che tutti dovremmo compattarci intorno a lui e alla Roma. Lasciar lavorare tranquilli tutti e con un po' di pazienza uscire-mo &tori da questo momento. Anco-ra una volta grazie Mister Ranieri». «Come De Rossi è un simbolo di Roma. È una persona perbene, che ha accettato di mettersi sulle spalle questo macigno», gli rende omaggio l'attore Massimo Ghini. Pier Francesco Pingitore, autore e regista, torna ottimista: «La Roma è una nave in balia della tempesta. Speriamo nel nocchiero Ranieri». Tira un sospiro di sollievo il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri: «Finalmente dopo tanta confusione una scelta saggia». In serata l'allenatore è rientrato carico da Londra: «Pronti, arrivano i nostri». Addio Sir Ranieri, bentornato Sor Claudio,

(Il Messaggero)