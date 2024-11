El Shaarawy, vedi Napoli e poi segni (5 volte)

A Napoli segnò una doppietta con il Milan nella stagione migliore della sua carriera: aveva appena vent’anni, Stephan El Shaarawy, 3 giorni prima aveva realizzato contro la Francia il suo primo gol in Nazionale, e il 17 novembre 2012 firmò la rimonta rossonera da 2-0 a 2-2. Il Faraone chiuse quel campionato con 16 gol, tuttora il record personale, al 3° posto nella classifica dei bomber. E nello stadio poi intitolato a Maradona ci ha preso gusto, segnando altre 3 volte con la Roma. (...) Cinque anni fa, era l’11 marzo 2019, ElSha impiegò appena 9 minuti per festeggiare il secondo esordio di Claudio Ranieri sulla panchina romanista, esplodendo un destro da quasi 25 metri che aprì il 2-1 contro l’Empoli. Nei giorni scorsi l’allenatore di Testaccio l’ha addirittura dovuto fermare, perché stava spingendo troppo in allenamento. Per cercare di guadagnarsi un posto domenica, a Napoli, in quello stadio che gli porta fortuna.

(corsera)