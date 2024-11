El Shaarawy ancora titolare. Vede il Napoli e va in gol

IL TEMPO (M. CIRULLI) - El Shaarawy si prepara ad affrontare una delle sue vittime preferite. Il Faraone contro il Napoli si candida a scendere in campo per la terza partita consecutiva da titolare. Ranieri potrebbe sfruttare le sue qualità per dare man forte a Celik sulla fascia destra, aiutandolo a contenere le avanzate di Kvara. Una posizione non nuova per Stephan, che fa della duttilità il suo punto di forza. In passato, gli è già capitato di presidiare quella zona di campo sia sotto la guida di Mourinho sia con De Rossi. Proprio con quest'ultimo, lo scorso aprile, è stato tra i migliori in campo su quel lato nel doppio confronto con il Milan nei quarti di Europa League. Ranieri potrà inoltre contare su un El Shaarawy che sembra aver trovato il giusto ritmo: reduce da una doppietta con il Bologna, il Faraone si prepara ad affrontare il Napoli, squadra contro cui ha già segnato cinque gol in carriera. Curiosamente, tutte queste reti sono arrivate in trasferta. Solo Virdis (sette reti), Signori e Reguzzoni (sei ciascuno) hanno segnato più gol fuori casa contro i partenopei nella storia. Nel pomeriggio in cui supererà Candela per numero di presenze con la maglia giallorossa, El Shaarawy cercherà di raggiungere un ulteriore traguardo: con una rete, eguaglierebbe il bottino realizzativo dello scorso campionato, quando si fermò a tre marcature in 33 presenze. Tuttavia, una rete in trasferta manca da maggio 2023, quando aprì le marcature con la Fiorentina al Franchi.