El Shaarawy a 100 all'ora. Il piano Roma per ripartire

[...] Li chiamano pure "quinti". Quelli della Roma domenica a Napoli si chiameranno Stephan El Shaarawy e Matias Soulé: Claudio Ranieri ha chiesto loro di calarsi nella parte, marcare a vista due del calibro di Kvaratskhelia e Politano e li ha esortati, al pari degli altri, a tirare fuori la spensieratezza e la gioia del "bambino che sogna la Serie A". E loro, alternandosi sulle fasce in allenamento fino a ieri, si preparano come facevano al tempo del Leicester dei miracoli di Sir Claudio Riyad Mahrez e Marc Albrighton: scommesse all'inizio, poi vinte "a tutta fascia" dal tecnico romano con la Premier del 2016. [...] E allora saranno i cento metri di campo in lunghezza a dire molto di Napoli-Roma. ElSha conosce bene il Maradona per aver segnato proprio a Napoli già 5 gol in carriera. Matias avrà la grande occasione di mettersi in mostra davanti a Ranieri con i suoi 21 anni tutti da spendere in corsa e all'occorrenza in dribbling: partito male con De Rossi e Juric (anche se a Verona ha fatto vedere qualcosa di positivo), non vuole fallire per nessun motivo la terza ripartenza. [...] E come ha detto Sir Claudio all'antivigilia "i maghi non sono necessari" per tirare su una squadra in crisi: ci vogliono più semplicemente giocatori un po' artisti e un po' operai, disposti soprattutto al sacrificio quando non avrai tra i piedi la palla: la sfida di ElSha e Soulé riparte da qui.

(Gasport)