Ederson e De Roon pronti in mediana

Archiviata da tempo la vittoria con risultato tennistico in Champions ai danni dello Young Boys, l'Atalanta mette nel mirino la partita con la Roma che chiuderà la 14esima giornata del campionato di Serie A. Per il match con i giallorossi, al netto del lungodegente Gianluca Scamacca, l'unico giocatore ancora in dubbio è Davide Zappacosta. [...] La trasferta romana segnerà anche il rientro di Ederson (con lui De Roon dal 1'), che ha scontato la sua giornata di squalifica in Champions. Il brasiliano sarà una pedina fondamentale per mantenere solidità contro un'avversaria di alto livello. [...] Nella sfida contro la Roma, l'attacco potrà contare su un Retegui in stato di grazia e un De Ketelaere sempre più decisivo, mentre i cambi dalla panchina garantiranno inevitabilmente freschezza.

(Il Romanista)