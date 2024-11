È ora di chiudere una storia triste

Riassunto delle puntate precedenti, in attesa dell'evolversi della delicatissima giornata odierna e della gara di domani contro il Bologna: 11 partite di campionato alle spalle con 3 vittorie (zero lontano dall'Olimpico), 4 pareggi e fatalmente 4 sconfitte equamente divise tra casa e trasferta. Tredici i punti collezionati grazie alle 12 reti all'attivo e nonostante i gol al passivo. Media punti? 1,18 a gara. (...) Juric, carriera alla mano, non poteva garantire quanto chiestogli (trofei e qualificazione Champions) ma via via si è capito che - probabilmente - la proprietà era stata mal informata. Nessuno con un minimo di conoscenza pallonara, del resto, si sarebbe aspettato uno Juric pronto a gestire in maniera inedita la sua professione. Così Ivan è andato avanti dritto per la propria strada nonostante una «rosa» incompleta e palesemente non adatta al suo pensiero. E, ovviamente, ha raccolto poco. Al punto di finire stabilmente sull'orlo del precipizio e di essere confermato più per mancanza di alternative che per reale fiducia dirigenziale. Quasi una vittima innocente, Ivan, ma con un enorme carico di colpe e di responsabilità sulle spalle. (...) Una storia brutta deve chiudersi nel più breve tempo possibile. Costi quel che costi, anche l'ennesimo cambio in panchina. Ecco perché l'odierno arrivo a Roma di Friedkin avere un solo significato: resettare tutto e tutti. Complicato ipotizzare che il proprietario del club non abbia già individuato l'uomo da sistemare al posto di Juric, con i rumors che - al netto delle immancabili sorprese -indicano in pole il nome di Roberto Mancini. (...)

(corsera)