È già la Roma di Ranieri. Claudio vuole cuore e identità, il club: "Un simbolo mondiale"

Abbracci, baci e un briciolo di commozione. Ieri, Claudio Ranieri si è riaffacciato per la terza volta in carriera a Trigoria. Arrivato verso le 12:30, è rimasto oltre le 19 facendo poi ritorno a casa sua a Parioli. [...]

Ieri la nota della Roma è arrivata alle 14:50, poco prima del via dell'allenamento: "La Roma annuncia che Claudio Ranieri è il nuovo responsabile tecnico della prima squadra. Al termine della stagione assumerà un ruolo dirigenziale senior. La ricerca del nuovo allenatore continuerà nei prossimi mesi e Claudio avrà voce in capitolo anche in questa decisione. Lui rappresenta un simbolo dei valori del club ed è uno degli uomini di sport più apprezzati al mondo. Bentornato a casa mister!". Ranieri, quindi, sarà il tecnico della Roma fino al 30 giugno, poi lascerà la panchina e entrerà in dirigenza. Sir Claudio sarà il consulente diretto dei Friedkin per una serie di campi: giocatori, metodi di lavoro, coordinamento con il settore giovanile e ambiente. [...]

Ieri Ranieri ha pranzato a Trigoria, ha ritrovato alcuni calciatori che aveva già avuto nel 2019 e conosciuto gli altri. Grandi abbracci con molti: Dybala, Soulé e Le Fée su tutti. Poi ha coordinato l'allenamento e lo ha guardato da fuori. Da questa mattina alle 10:45 sarà invece lui a condurlo insieme al suo staff. [...] Poi alle 13, ci sarà l'attesa conferenza stampa con la sua presentazione ufficiale.

In questi giorni Ranieri ha passato molto tempo con Florent Ghisolfi. [...] Il dirigente francese è stato quello che lo ha contattato mercoledì, chiedendogli la disponibilità. Ranieri ha scherzato con tutti ma ha parlato anche alla squadra negli spogliatoi, chiedendo il massimo impegno in ogni frangente, in ogni situazione. E ha rimarcato, inoltre, l'importanza della maglia della Roma e la necessità di riconquistare il prima possibile l'affetto della tifoseria. [...]

(gasport)