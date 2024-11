E Claudio risponde anche alle domande per Ghisolfi

È stato il reggente della Roma fino a quando Claudio Ranieri non è tornato a casa. Adesso, Florent Ghisolfi sarà più defilato. [..] Durante la conferenza stampa, il francese ha parlato pochissimo. E quando stava per farlo, Ranieri si è spesso sovrapposto al ds interrompendolo. Sir Claudio ha posto subito le basi e lo ha fatto in pubblico, armato da Dan Friedkin. Ha evitato imbarazzo sul mercato di gennaio, sul futuro della stagione in corso e sul caso Dybala, anche se le domande non erano poste a lui. Ranieri non ha paura di pronunciare parole sbagliate che possano provocare una reazione negativa della proprietà, proprio perché non si sente un semplice dipendente. Ha avuto carta bianca direttamente dal presidente e ieri l'ha usata.

(Il Messaggero)