E Claudio è pronto per un'altra sfida: recuperare anche Pellegrini e Dovbyk

Forse il segreto è nel soprannome che gli affibbiarono in Inghilterra. Sì, perché Tinkerman può essere letto in due modi: pasticcione o aggiustatutto. Per carità, non è un pareggio raccolto all’ultimo respiro con un gol del peggiore in campo per distacco che può raccontare di una Roma rinata. [...] Così Claudio ha in mente di fare anche per Dovbyk e Pellegrini. Due casi diversi che rischiano, se già non lo sono soprattutto pensando al capitano, di trasformarsi in un casino. Il centravanti s’è fermato a Verona, un gol nelle ultime 9 gare. Lorenzo invece in questa stagione non è mai partito. Problemi fisici e tattici per l’ucraino, di autostima per il Capitano che viene vissuto ora dalla piazza come un peso. [...] Il modulo sul quale sembra aver virato Ranieri (3-4-2-1, curiosamente lo stesso di Juric) può aiutare sia Dovbyk che Pellegrini. I 18 tiri con un expected gol di 2.29, raccontano di una squadra che ora attacca non più in modo isolato. I terzini salgono, i due trequartisti partecipano alla manovra, Koné arriva alla conclusione. Per questo motivo sia Artem che Lorenzo potrebbero beneficiarne. La premessa è che devono stare bene, di testa e con le gambe. E per il centravanti il dubbio che l’infiammazione al ginocchio lo freni un po’ sussiste. [...] Quando parte in profondità è come un treno ad alta velocità: non lo fermi. Ed è qui che entra in gioco Pellegrini. Perché al di là del momentaccio prolungato che sta vivendo, è l’uomo in rosa che sa regalare più assist. Sì, in proporzione addirittura più di Dybala se si pensa che l’argentino a 31 anni ne ha dispensati 64 mentre Lorenzo ben 57 a 28. [...] Ci vorrebbe una tregua con chi lo ha eletto a emblema della mediocrità post-Mou. Un po’ quello che accadeva a Giannini nel post-Falcao. Palla a Tinkerman, lui sa come si fa.

(Il Messaggero)