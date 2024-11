Dybala sì, Dybala no: una Joya al 50% in tre stagioni con la maglia della Roma

IL ROMANISTA (D. FIDANZA) - Contro il Napoli Paulo Dybala è partito nuovamente dalla panchina e giocando solo pochi minuti. Dal suo arrivo a Roma, il minutaggio è stato il tema centrale che ha creato un dibattito su chi crede che la sua gestione possa essere una risorsa e chi crede che sia un problema. [...]

La stagione 2022/2023 è stata la prima in giallorosso per Dybala. In quell'annata, la Joya ha registrato 38 presenze tra tutte le competizioni e i minuti disputati sono stati 2506, con una percentuale di minuti in campo leggermente superiore al 50%.

La stagione 2023/2024, la scorsa, è stata la seconda della sua esperienza a Roma. 39 presenze complessive con 2671 minuti disputati. Anche qua la percentuale è leggermente superiore al 50%.

La stagione 2024/2025 è quella in corso e che Dybala sta vivendo in piena difficoltà. Al momento le presenze sono 13 e i minuti 627. La percentuale si aggira intorno al 45%. Complessivamente, da quando l'argentino veste la maglia della Roma, ha raccolto 90 presenze tra campionato e coppa con un totale di 5804 minuti disputati. [...]

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE