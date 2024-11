Dybala salva la panchina di Juric ma i tifosi fischiano ancora i senatori

Tutti aggrappati a Paulo Dybala. La Roma, Juric e i tifosi. Grazie ad un gol dell'argentino la Roma vince 1-0 contro il Torino e torna a respirare. Tre punti che non portano di certo il sereno a Trigoria, ma danno ossigeno alla squadra e allo stesso allenatore croato che, per 72 ore, vede salva la panchina. [...] La vittoria contro il Torino, un mese dopo l'ultima volta, porta la firma di Paulo Dybala, schierato come falso nove per l'assenza di Dovbyk, influenzato. E l'argentino, libero di spaziare su tutto il fronte offensivo, ha risposto presente tornando al gol su azione in Serie A otto mesi dopo l'ultima volta. [...]

Obiettivo raggiunto. Per tutto il resto servirà ancora tempo. Nonostante la Roma vista ieri sera, priva di Cristante e Pellegrini dal primo minuto (fischiati al loro ingresso in campo) ha mostrato una reazione. Un atteggiamento completamente diverso da quello visto a Firenze, dove la Roma è apparsa scollegata dalle indicazioni dell'allenatore. Contro i granata i giallorossi non sono stati brillanti, ma almeno propositivi. [...] Merito anche della regia ritmata di Enzo Le Fée, sempre meno timoroso in mezzo al campo. E del dinamismo di Koné, sempre più ordinato e meno anarchico. [...] Un primo passo per togliere le scorie arriva al fischio finale. Con gli applausi dell'Olimpico e i cori della Curva Sud. Juric spera non siano gli ultimi.

(la Repubblica)