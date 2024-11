Dybala resta in dubbio. "La Joya va gestita"

Paulo Dybala non sarà della partita contro il Napoli. Almeno dall'inizio. Ieri l'argentino si è allenato parzialmente in gruppo ed è in forte dubbio per la partita del Maradona. Una diagnosi non c'è, si tratta più di sensazioni del calciatore [...] Per il resto formazione obbligata per Sir Claudio. Svilar tra i pali, linea a quattro con Mancini e Ndicka al centro e Angelino-Celik sulle fasce. Cristante agirà in mediana insieme a Koné, poi tre trequartisti: El Shaarawy a sinistra, Pellegrini centrale e Soulé a destra. Davanti l'attaccante ucraino Dovbyk.

(la Repubblica)