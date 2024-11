Dybala resta in dubbio. Ceo: in pole ora c'è Perrelli

I dubbi per domenica sono su Paulo Dybala, che ieri ha svolto lavoro differenziato e domenica può partire dalla panchina, per poi entrare a gara in corsa. Anche Mats Hummels (ieri il tedesco si è allenato dopo due giorni di stop causa febbre) dovrebbe partire dalla panchina, il che porta Claudio Ranieri a pensare ad una Roma con la difesa a quattro. (...) Intanto questi sono giorni caldi a Trigoria per la nomina del nuovo Ceo. In gole position c'è Marzio Perrelli, Executive Vice President di Sky Italia. Romano, 56 anni, ha avuto già un paio di colloqui con i Friedkin a Londra, sorpassando Alessandro Antonello (Inter). Giovanni Carnevali del Sassuolo sembra invece non convinto dell'opportunità.

(gasport)