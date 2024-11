Dybala prenota una maglia. Ma il futuro è un’incognita

Paulo Dybala spera di ritrovare un po’ di serenità nella trasferta londinese ed è quello che si augura anche Claudio Ranieri. Lunedì lo ha avuto finalmente in gruppo per tutto l’allenamento. Ieri, invece, i giallorossi hanno svolto una sessione di scarico e lavoro in palestra. Oggi è in programma la rifinitura. [...] Londra evoca bei ricordi. Nel 2018 un suo gol contro il Tottenham ha regalato alla Juventus i quarti di Champions. Il bilancio con le squadre inglesi è positivo: cinque vittorie e due sconfitte. E sono tre le reti contro club della Premier League. La Roma ha bisogno dei suoi gol per tornare a vincere in trasferta dove il successo manca dal 25 aprile nel recupero contro l’Udinese.

(Il Messaggero)