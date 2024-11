Dybala-Lukaku amici contro

Sembravano nati per giocare insieme. Ci sono riusciti appena per una stagione, quella passata, vestendo la maglia della Roma: 37 gol complessivi. [...] Ora Dybala e Lukaku sono separati da 225 chilometri, 13 punti in classifica, 2 gol (4 a 2 per il belga), 4 assist (4 a 0 sempre a favore di Big Rom), [...] ma restano accomunati dalla loro capacità di dividere. [...] Eppure se ci sono due calciatori intoccabili per Ranieri, appena arrivato, e Conte, sono proprio loro due: Dybala e Lukaku. [...] Fondamentali in modo diverso ma accomunati da questo senso di protezione che sembrano emanare all'esterno ed aver bisogno all'interno per rendere al meglio. [...] L'argentino è estro, classe e tecnica; il belga potenza, presenza in area e cattiveria. [...]

Nonostante i momenti opposti vissuti da Napoli e Roma in stagione hanno entrambi bisogno di un acuto. Non c'è partita, che Conte non riceva una domanda inquisitoria su Lukaku. [...] La storia è ormai nota: se non segna una rete a match non va bene. C'è sempre quella condizione atletica non ottimale (dovuta al fatto che salta a piè pari la preparazione estiva ormai da due stagioni) che fa storcere il naso a qualcuno. Che poi, a pensarci bene, è lo stesso problema di Dybala. [...] E attenzione perché Paulo quando vede il Napoli spesso lascia il segno: 4 gol (l'ultimo lo scorso 28 aprile, proprio al Maradona su rigore) e 5 assist in carriera. [...] Entrambi non sono al meglio ma c'è da scommettere che ci saranno. Pronti a sfidarsi. [...]

